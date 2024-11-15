Умерла актриса Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась в возрасте 88 лет. О смерти актрисы 7 ноября сообщила её дочь Мария Шукшина.
До этого СМИ писали, что актриса находилась в реанимации из-за проблем с сердцем и была подключена к аппарату ИВЛ.
Федосеева-Шукшина родилась в Ленинграде в 1938 году, окончила ВГИК и получила звание народной артистки РСФСР. Она была супругой режиссёра и актёра Василия Шукшина. Среди известных картин с её участием — «Калина красная», «Они сражались за Родину», «12 стульев» и «Вам и не снилось…».
Фото: соцсети / Лидия Федосеева-Шукшина
Вагонов хватит на весь урожай — Минтранс о перевозке зерна в Казахстане
Одну машину сдавали несколько раз: почему в Казахстане пересматривают программу автоутилизации
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.