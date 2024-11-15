Умерла актриса Лидия Федосеева-Шукшина





Лидия Федосеева-Шукшина скончалась в возрасте 88 лет. О смерти актрисы 7 ноября сообщила её дочь Мария Шукшина.

До этого СМИ писали, что актриса находилась в реанимации из-за проблем с сердцем и была подключена к аппарату ИВЛ.

Федосеева-Шукшина родилась в Ленинграде в 1938 году, окончила ВГИК и получила звание народной артистки РСФСР. Она была супругой режиссёра и актёра Василия Шукшина. Среди известных картин с её участием — «Калина красная», «Они сражались за Родину», «12 стульев» и «Вам и не снилось…».

Фото: соцсети / Лидия Федосеева-Шукшина

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