Вагонов хватит на весь урожай — Минтранс о перевозке зерна в Казахстане

В Казахстане достаточно вагонов и локомотивов для перевозки нового урожая зерна. Об этом заявили в Министерстве транспорта.
За десять месяцев по железной дороге перевезли 12,1 млн тонн зерна — на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда объём составил 11,2 млн тонн. Экспортные перевозки выросли на 11%, до 9,4 млн тонн.
Сейчас продолжается вывоз нового урожая. Только за октябрь железнодорожным транспортом перевезли 1,4 млн тонн зерна.
В распоряжении перевозчиков находятся 16,9 тыс. зерновозов, 17,8 тыс. крытых вагонов и более 2 тыс. локомотивов. По оценке министерства, этого достаточно для выполнения перевозок. При необходимости их объёмы могут увеличить.
Для координации работы Минтранс создал Зерновой штаб. Он контролирует готовность инфраструктуры и подвижного состава, взаимодействует с участниками перевозок и помогает оперативно решать возникающие вопросы.
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