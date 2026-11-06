Яблони вместо пустых дворов: в Костанайской области создают школьные сады





В школе №32 Костаная заложили плодовый сад в рамках областного проекта «Мой двор — мой сад». Инициатива реализуется в рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан».

Яблони высадили школьники, педагоги и представители Наурзумского государственного природного заповедника. К ним присоединились заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов и руководитель управления образования Ардак Бегатаров.

По словам заместителя акима, задача проекта — не только озеленить территории, но и научить детей заботиться об окружающей среде.

«Любовь к родной земле начинается не с громких слов, а с конкретных дел. Посадить дерево своими руками, ухаживать за ним, благоустраивать территорию своей школы — всё это реальные проявления заботы о родном крае», — подчеркнул Бакытжан Нарымбетов.

Высадили больше, чем планировали

К проекту присоединились более ста организаций образования региона — школы, колледжи и вузы. Вместо запланированной тысячи саженцев уже высажено свыше 2 500 деревьев и кустарников, в том числе более 2 100 яблонь. В садах также будут расти груши, сливы, вишни и абрикосы.

Планируется, что школьные сады станут площадками для практических занятий. Ученики смогут наблюдать за развитием растений, изучать влияние почвы и климата, применять знания по биологии, географии и естествознанию. Ухаживать за деревьями ребята будут совместно с педагогами.

Сотрудничество школы №32 с Наурзумским заповедником закрепили меморандумом.

За пять лет — до четырёхсот садов

В ближайшие пять лет в Костанайской области намерены увеличить количество школьных садов до четырёхсот, а число высаженных деревьев — более чем до шести тысяч. При этом участники проекта подчёркивают необходимость дальнейшего ухода за посадками.

«Сегодня каждое посаженное дерево — это доброе наследие, которое мы оставляем будущим поколениям. Самое радостное, что ученики, посадившие деревья сегодня, спустя годы смогут привести сюда своих детей и с гордостью сказать: „Это дерево я посадил своими руками, когда учился в школе“», — отметил Бакытжан Нарымбетов.

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