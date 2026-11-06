Сложные операции показали в прямом эфире на урологическом форуме в Костанайской области





В Костанайской областной больнице прошёл урологический форум, собравший более 40 медицинских специалистов из Казахстана и России. Врачи обменялись опытом и наблюдали за сложными операциями в прямом эфире.

Среди участников — главный внештатный уролог Республики Алтай РФ Канат Елюбаев. В профессии он более 15 лет. Врач родился в Казахстане, поэтому поездка стала для него ещё и возможностью посетить историческую родину.

«Сегодня представлены три операции достаточно высокого уровня, которые выполняют далеко не в каждом регионе. Например, у нас в Республике Алтай в России, пока на данный момент мы не делаем подобного рода операции», — рассказал Канат Елюбаев.

Лечение без наружных разрезов

Одной из показательных операций стала гольмиевая лазерная энуклеация аденомы предстательной железы. Разросшуюся ткань простаты удаляют с помощью лазера через мочеиспускательный канал, без наружных разрезов. Вмешательство позволяет устранить препятствие для нормального оттока мочи.

Мастер-классы проводили в том числе специалисты из Астаны. Руководитель отдела урологии Национального научного медицинского центра Ербол Искаков сообщил, что с 2024 года в столичном центре выполнили более 500 таких операций.

Врач рассказал о симптомах, при которых необходимо обратиться к специалисту.

«Появляется частое ночное мочеиспускание, то есть пациент начинает по 4-5 раз ночью вставать, тужиться при мочеиспускании, чувство неполного опорожнения. Обязательно, когда у мужчин появляются данные симптомы, нельзя затягивать, обязательно надо обратиться к урологу, потому что могут быть последствия. Иногда, пациенты вовремя не обращаются вплоть до того, что у них отказывают почки», — отметил Ербол Искаков.

Какая помощь доступна в регионе

В Костанайской области работают три урологических отделения: в областной больнице и городских больницах Костаная и Рудного. Их общая вместимость — 75 коек.

По словам главного внештатного уролога области Жаслана Амиржанова, специалисты применяют малоинвазивные методы при большинстве урологических вмешательств, которые можно выполнить лапароскопически или эндоскопически.

«Ежегодно Костанайская областная больница принимает более 800 пациентов, из них 96% хирургическая активность, то есть мы практически всех оперируем», — рассказал Жаслан Амиржанов.

В программу форума также вошли устранение свища между мочевым пузырём и влагалищем и удаление аденомы простаты с использованием плазменной энергии.

Как отмечают специалисты, профессиональный обмен помогает внедрять современные технологии в региональных больницах. Благодаря этому врачи получают больше возможностей проводить сложные вмешательства, а пациенты — необходимую помощь на месте.

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