Продал чужую пшеницу: в Костанайской области директора ТОО приговорили к шести годам заключения

Житикаринский районный суд вынес приговор директору ТОО «Эклипс Агро». Ему назначили шесть лет лишения свободы и на такой же срок запретили занимать определённые должности. Приговор пока не вступил в законную силу.
Согласно материалам обвинения, в октябре 2024 года директор получил 352,56 тонны пшеницы стоимостью 28,5 млн тенге, принадлежавшей крестьянскому хозяйству. Позднее документы на зерно переоформили на ТОО «Эклипс Агро», а пшеницу продали третьим лицам без согласия владельца.
Кроме того, по версии обвинения, компания не рассчиталась с тремя перевозчиками за транспортные услуги. Общая сумма неоплаты составила 11,1 млн тенге.
Защита утверждала, что стороны вели совместную хозяйственную деятельность. Прокурор, однако, указал на отсутствие соответствующего договора и документов, дающих право распоряжаться чужим зерном.
Государственный обвинитель просил назначить подсудимому восемь лет лишения свободы. Суд признал директора виновным и назначил шестилетний срок.
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