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Кто оплатит ремонт дорог: в Правительстве обсуждают вклад грузоперевозчиков

— Сегодня, 09:22
Изображение для новости: Кто оплатит ремонт дорог: в Правительстве обсуждают вклад грузоперевозчиков

Фото пресс-службы минтранспорта РК


В Казахстане рассматривают предложения по изменению системы оплаты проезда коммерческого грузового транспорта по автодорогам. Условия проезда для личных легковых автомобилей граждан предлагаемые меры не затрагивают, сообщает пресс-служба Правительства.

Вопрос обсудили на первом заседании рабочей группы по вопросам платности автомобильных дорог под председательством вице-премьера — министра национальной экономики Серика Жумангарина.

Основное внимание уделили оплате проезда отечественных и иностранных грузоперевозчиков. Предложения направлены на обеспечение устойчивого финансирования содержания и ремонта дорог, а также справедливое распределение расходов на дорожную инфраструктуру.

Для повышения прозрачности грузоперевозок и контроля за оплатой дорожных сборов предложено расширить использование цифровых инструментов мониторинга движения грузовиков, в том числе на платных участках.

По итогам заседания Жумангарин поручил продолжить проработку предложений совместно с государственными органами, отраслевыми ассоциациями и представителями бизнеса. При этом необходимо учитывать интересы перевозчиков.

Базовые предложения должны подготовить до конца ноября и представить на следующем заседании рабочей группы.



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