Тормозной путь растёт: водителям напомнили об опасности зимних дорог





В преддверии зимы автомобилистам напоминают о необходимости подготовить транспорт к холодам. Ночные заморозки, снегопады и гололёд ухудшают сцепление с дорогой и увеличивают тормозной путь.

Водителям рекомендуют установить зимние шины, проверить тормозную систему, аккумулятор и осветительные приборы. Также следует проконтролировать уровень антифриза, а владельцам дизельных автомобилей — использовать топливо, соответствующее сезону.

Во время поездок важно выбирать скорость с учётом дорожных и погодных условий, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких манёвров. Даже опытным автомобилистам необходимо учитывать риск появления льда на дороге.

Дорожные службы работают круглосуточно. При необходимости водители могут обратиться в колл-центр по номеру 1403.

Кто оплатит ремонт дорог: в Правительстве обсуждают вклад грузоперевозчиков В Казахстане рассматривают предложения по изменению системы оплаты проезда коммерческого грузового транспорта по автодорогам. Условия...

Банки раскроют сведения о деньгах клиентов: кого это коснётся Министерство финансов Казахстана обновило формы, по которым банки предоставляют органам госдоходов сведения о счетах, движении...