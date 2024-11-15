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Тормозной путь растёт: водителям напомнили об опасности зимних дорог

— Сегодня, 09:16
Изображение для новости: Тормозной путь растёт: водителям напомнили об опасности зимних дорог

pixabay.com


В преддверии зимы автомобилистам напоминают о необходимости подготовить транспорт к холодам. Ночные заморозки, снегопады и гололёд ухудшают сцепление с дорогой и увеличивают тормозной путь.

Водителям рекомендуют установить зимние шины, проверить тормозную систему, аккумулятор и осветительные приборы. Также следует проконтролировать уровень антифриза, а владельцам дизельных автомобилей — использовать топливо, соответствующее сезону.

Во время поездок важно выбирать скорость с учётом дорожных и погодных условий, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких манёвров. Даже опытным автомобилистам необходимо учитывать риск появления льда на дороге.

Дорожные службы работают круглосуточно. При необходимости водители могут обратиться в колл-центр по номеру 1403.



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