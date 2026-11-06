Банки раскроют сведения о деньгах клиентов: кого это коснётся





Министерство финансов Казахстана обновило формы, по которым банки предоставляют органам госдоходов сведения о счетах, движении денег и кредитах клиентов. Документ определяет, в каких случаях налоговики получают общие данные об оборотах, а когда — подробную информацию о каждом платеже, сообщает rus.baq.kz

Соответствующий приказ № 718 подписан 23 октября 2026 года и зарегистрирован в Министерстве юстиции 28 октября. Он вносит изменения в прошлогодний приказ № 698.

В форме о счетах и движении денег предусмотрены 14 категорий лиц, сведения о которых могут запросить органы госдоходов. Среди них — компании и граждане, в отношении которых проводятся налоговые проверки, включая индивидуальных предпринимателей и частнопрактикующих лиц.

В перечень также входят лица, обязанные представлять декларации об активах и доходах, компании и ИП на стадии ликвидации, а также включённые в реестр бездействующих.

Отдельно указаны кандидаты в Президенты, депутаты Курултая и маслихатов, члены органов местного самоуправления, госслужащие в период исполнения полномочий и кандидаты на государственные должности. В предусмотренных случаях сведения запрашивают и об их супругах.

Кроме того, в списке названы условно-досрочно освобождённые, организаторы азартных игр и пари, продавцы в электронной торговле и лица, по которым проводится сверка электронных счетов-фактур. Ответить на запрос органа госдоходов банк должен в течение 10 рабочих дней.

Когда налоговая получит подробную выписку

В большинстве случаев банки передают номера счетов, остатки на начало и конец запрашиваемого периода, а также общие суммы поступлений и расходов.

Детальная информация предусмотрена при налоговых проверках и в отношении граждан, обязанных представлять декларацию о доходах и имуществе по подпункту 6 пункта 1 статьи 417 Налогового кодекса.

В такой выписке отражается каждый платёж: дата, сумма, сведения об отправителе или получателе, банковские реквизиты и назначение операции. При оплате картой вместо ИИН указывается код авторизации, а номер карты раскрывается частично.

Какие данные передадут о кредитах

В отношении лиц, представляющих декларации об активах и доходах, предусмотрена передача сведений о займах. Информацию указывают отдельно по каждому договору.

В форму включают дату выдачи, сумму кредита и лимит, остаток задолженности, а также суммы погашенного основного долга, вознаграждения и пени.

Как банки будут отправлять сведения

Данные о продавцах в электронной торговле и поступлениях с признаками предпринимательского дохода направляются через систему Smart Data Finance Комитета государственных доходов.

При техническом сбое сведения передают на компакт-диске с сопроводительным письмом. Для информации об интернет-продавцах в этом случае предусмотрено продление срока на пять рабочих дней. Сообщение о сбое Комитет госдоходов должен опубликовать на своём сайте в тот же день.

Приказ согласован с Национальным банком, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Бюро национальной статистики. Он вступит в силу через 10 календарных дней после первого официального опубликования.

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