Убийство в подъезде: в Костанайской области вынесли приговор двум молодым людям





В Костанайской области огласили приговор по делу о гибели 19-летнего жителя Рудного. Мираса Акылбека приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство. Его несовершеннолетнего товарища признали виновным в недонесении об особо тяжком преступлении.

Тело погибшего с ножевыми ранениями обнаружили на лестничной площадке многоэтажки на улице Павла Корчагина. Днём 23 января в социальных сетях начала распространяться ориентировка на двоих подозреваемых.

Камера домофона зафиксировала, как потерпевший вошёл в подъезд, а позднее оттуда выбежали подозреваемые. Полицейские установили их личности и выяснили, что они покинули Костанайскую область. Уже 24 января обоих задержали в Кокшетау.

На момент задержания им было 16 и 17 лет. К началу судебного разбирательства старший достиг совершеннолетия.

Как следует из оглашённых судьёй Жаннар Тлеубаевой обстоятельств дела, Акылбек нанёс потерпевшему множественные ранения кухонным ножом. Молодой человек погиб на месте. В суде сообщили, что ранее потерпевший вымогал у Акылбека 200 тысяч тенге.

Несовершеннолетний товарищ Акылбека знал о совершённом убийстве, однако не сообщил об этом в правоохранительные органы.

Дело рассматривали в закрытом порядке. По ходатайствам подсудимых к разбирательству привлекли присяжных заседателей.

Мирасу Акылбеку назначили девять лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Второму подсудимому назначили четыре года лишения свободы. С применением амнистии наказание сократили на треть — до двух лет восьми месяцев. Отбывать срок он будет в учреждении средней безопасности для несовершеннолетних.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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