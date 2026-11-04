Убийство в подъезде: в Костанайской области вынесли приговор двум молодым людям

В Костанайской области огласили приговор по делу о гибели 19-летнего жителя Рудного. Мираса Акылбека приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство. Его несовершеннолетнего товарища признали виновным в недонесении об особо тяжком преступлении.
Тело погибшего с ножевыми ранениями обнаружили на лестничной площадке многоэтажки на улице Павла Корчагина. Днём 23 января в социальных сетях начала распространяться ориентировка на двоих подозреваемых.
Камера домофона зафиксировала, как потерпевший вошёл в подъезд, а позднее оттуда выбежали подозреваемые. Полицейские установили их личности и выяснили, что они покинули Костанайскую область. Уже 24 января обоих задержали в Кокшетау.
На момент задержания им было 16 и 17 лет. К началу судебного разбирательства старший достиг совершеннолетия.
Как следует из оглашённых судьёй Жаннар Тлеубаевой обстоятельств дела, Акылбек нанёс потерпевшему множественные ранения кухонным ножом. Молодой человек погиб на месте. В суде сообщили, что ранее потерпевший вымогал у Акылбека 200 тысяч тенге.
Несовершеннолетний товарищ Акылбека знал о совершённом убийстве, однако не сообщил об этом в правоохранительные органы.
Дело рассматривали в закрытом порядке. По ходатайствам подсудимых к разбирательству привлекли присяжных заседателей.
Мирасу Акылбеку назначили девять лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Второму подсудимому назначили четыре года лишения свободы. С применением амнистии наказание сократили на треть — до двух лет восьми месяцев. Отбывать срок он будет в учреждении средней безопасности для несовершеннолетних.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Жаңалықтар - 04.11.26
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