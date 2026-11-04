Налог с продажи авто: кому придётся отдать часть прибыли





При продаже личного автомобиля налог возникает не всегда. Он начисляется только на положительную разницу между ценой продажи и первоначальной стоимостью машины. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Когда возникает налог

Для автомобиля, зарегистрированного в Казахстане, обязанность уплатить индивидуальный подоходный налог возникает при одновременном соблюдении двух условий: транспорт находился в собственности менее года с даты государственной регистрации и был продан дороже первоначальной стоимости.

Если машина была в собственности год и более, дохода от прироста стоимости не возникает, даже при продаже с прибылью. Если автомобиль продали по цене покупки или дешевле, такого дохода также нет.

Для транспорта, зарегистрированного за рубежом, а также воздушных и морских судов срок владения значения не имеет: налог может возникнуть при наличии положительной разницы.

Сколько нужно заплатить

Налог рассчитывается с прироста стоимости, а не со всей суммы сделки. Ставка составляет 10% для дохода до 8 500 МРП включительно и 15% — с суммы превышения. В 2026 году этот порог равен 36 762 500 тенге.

Например, если автомобиль купили за 10 млн тенге, а через восемь месяцев продали за 12 млн, налогооблагаемый доход составит 2 млн тенге. ИПН с этой суммы — 200 тысяч тенге.

Расходы на ремонт, обслуживание и тюнинг не уменьшают налогооблагаемый доход.

Для автомобиля, полученного в наследство, первоначальную стоимость определяют по рыночной цене на дату возникновения права собственности. Её необходимо подтвердить отчётом независимого оценщика.

Когда подавать декларацию

При возникновении налогооблагаемого дохода продавец самостоятельно подаёт декларацию по форме 270.00 не позднее 15 сентября следующего года. Налог необходимо уплатить в течение десяти календарных дней после окончания срока подачи декларации.

Таким образом, при продаже автомобиля с налогооблагаемым приростом в 2026 году декларацию нужно представить до 15 сентября 2027 года, а налог уплатить до 25 сентября.

Если дохода от прироста стоимости нет, подавать декларацию только из-за продажи машины не требуется. В ведомстве рекомендуют сохранять договоры и другие документы, подтверждающие стоимость автомобиля.

Эти правила касаются личного имущества. Для транспорта, используемого в предпринимательской деятельности, действуют другие условия налогообложения.