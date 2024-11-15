С 9 ноября на трёх трассах Казахстана введут контроль средней скорости





С 9 ноября 2026 года на республиканских дорогах Алматы — Хоргос, Караганда — Бурылбайтал и Кызылорда — Аральск начнут действовать шесть зон контроля средней скорости. Об этом сообщает АО «НК «ҚазАвтоЖол».

На трассе Алматы — Хоргос обновлена зона Уйгур — Панфилов. Указанное ограничение скорости здесь составляет 120 км/ч.

На дороге Караганда — Бурылбайтал контроль вводится на участках Шубартубек — Гульшат и Гульшат — Тасарал. Допустимая скорость — 140 км/ч.

На трассе Кызылорда — Аральск система заработает в трёх зонах: Акжарма — Акжар, Акжар — 103-й разъезд и 103-й разъезд — Айтеке би. На этих участках указано ограничение 100 км/ч.

Система определяет среднюю скорость на протяжении всей зоны. Комплексы фиксируют время въезда и выезда автомобиля, после чего автоматически рассчитывают показатель по пройденному расстоянию и времени в пути. При превышении установленного ограничения сведения передают уполномоченным органам.

В «ҚазАвтоЖол» призывают водителей соблюдать скоростной режим на всём маршруте и учитывать дорожные и погодные условия. Внедрение контроля направлено на снижение риска ДТП и повышение безопасности движения.

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