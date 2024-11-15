Рассрочки могут начать учитывать при расчёте долговой нагрузки казахстанцев





В Казахстане рассматривают новые подходы к регулированию рассрочек. Среди предложений — передача сведений в кредитные бюро, учёт обязательств при оценке долговой нагрузки и дополнительные требования по защите покупателей. Окончательные решения пока не приняты, сообщил заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов, передаёт Tengrinews.kz.

По его словам, завершился сбор отзывов к опубликованному Нацбанком дискуссионному документу — white paper. В нём представлены возможные варианты регулирования рынка. Сейчас специалисты анализируют поступившие предложения.

Каких рассрочек могут коснуться изменения

Баймагамбетов пояснил, что рассрочки, оформленные через банки и микрофинансовые организации, уже регулируются, поскольку по своей сути являются кредитами.

Однако аналогичные услуги предоставляют и другие участники рынка. В таких случаях возникают вопросы о раскрытии условий, начислении штрафов и неустоек, а также защите прав покупателей.

Одно из предложений — обязать участников рынка передавать информацию о рассрочках в кредитные бюро. Это позволит видеть обязательства граждан и, возможно, учитывать их при расчёте долговой нагрузки, если такие инструменты по своим характеристикам близки к кредитам.

Также обсуждаются требования к информированию покупателей об условиях рассрочки и последствиях просрочки.

«Это не окончательное решение, поэтому я не могу сказать: будет так и никак иначе. Документ и был опубликован, чтобы обозначить возможные варианты, собрать мнения и затем предложить решения, в том числе правительству», — сказал заместитель председателя Нацбанка.

Что будет дальше

Часть предложений, по словам Баймагамбетова, можно реализовать через нормативные акты. Другие потребуют изменений в законодательстве и участия правительства. В частности, речь может идти о дополнительных полномочиях финансовых регуляторов и обязанностях участников рынка по передаче информации.

Нацбанк изучает отзывы и оценивает возможное влияние новых требований на рынок. После этого предложения планируют обсудить с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

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