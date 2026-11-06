Ипотека и автокредиты: Нацбанк продлил исключения по долговой нагрузке





Национальный банк Казахстана продлил действие исключений из требований по обязательному соблюдению коэффициента долговой нагрузки (КДН) для отдельных жилищных и автомобильных займов. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Для займов в рамках системы жилищных строительных сбережений исключения продлены до 31 декабря 2029 года, для определённых категорий автокредитов — до 31 декабря 2027 года.

«Национальный банк по итогам проведенного анализа и оценки текущей ситуации на рынке ипотечного кредитования и автокредитования принял решение продлить сроки действия исключений из требования по обязательному соблюдению коэффициента долговой нагрузки (КДН) при предоставлении займов в рамках системы жилищных строительных сбережений (ЖСС) и автокредитования», — говорится в сообщении.

На какие автокредиты распространяются исключения

Решение касается займов на приобретение:

новых автомобилей, которые ранее не эксплуатировались и впервые регистрируются в Казахстане;

подержанных автомобилей с первоначальным взносом не менее 50% стоимости;

автомобилей, бывших в эксплуатации до трёх лет, с первоначальным взносом не менее 30%.

Во всех перечисленных случаях приобретаемый автомобиль должен выступать залоговым обеспечением по кредиту.

Соответствующие изменения внесут в постановление правления Национального банка от 25 августа 2025 года № 52, регулирующее макропруденциальные нормативы и лимиты.

Регулятор продолжит наблюдение за рынком

В течение 2027 года Нацбанк продолжит мониторинг ситуации на кредитном рынке. При росте системных рисков регулятор может принять дополнительные меры.

«В случае нарастания системных рисков в отдельных сегментах кредитования Национальный банк оставляет за собой право введения дополнительных мер с учетом долговой нагрузки населения и других показателей финансовой устойчивости», — подчеркнули в пресс-службе.

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