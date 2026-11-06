Сортируют жители, смешивает мусоровоз: проблему раздельного сбора признали в Минэкологии

В Казахстане отходы из контейнеров для раздельного сбора нередко загружают в один мусоровоз и отправляют на общий полигон. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев, передаёт Zakon.kz.
Журналисты обратили внимание на то, что установка отдельных контейнеров пока не гарантирует раздельного вывоза. Перевозчики объясняют это нехваткой техники.
«Вы правильно отметили, мы тоже знаем о том, что, несмотря на то, что мы продвигаем раздельный сбор твердых бытовых отходов, к сожалению, по факту все грузится в один мусоровоз и уходит, грубо говоря, на один полигон», — признал Алиев.
Средства направят на технику и инфраструктуру
По словам вице-министра, Министерство экологии совместно с правительством разработало программу с первоначальным финансированием в 185 млрд тенге. Планируется увеличить эту сумму ещё на 200 млрд тенге.
Средства предназначены для развития системы обращения с отходами, включая закупку мусоровозов и создание необходимой инфраструктуры.
«В Экологическом кодексе предусмотрен принцип иерархии обращения с отходами, согласно которому необходимо обеспечить их раздельный сбор, транспортировку и последующую переработку. Чем качественнее отходы будут разделены по видам и составу, тем выше будет качество получаемого вторичного сырья», — пояснил Алиев.
Он также назвал одним из способов стимулирования раздельного сбора установку фандоматов в общественных местах. Через них можно отдельно сдавать пластиковую и алюминиевую тару.
Экологическую культуру будут формировать с детства
В рамках концепции «Таза Қазақстан» предусмотрена просветительская работа среди дошкольников, школьников и студентов. Им будут объяснять важность раздельного сбора, сортировки и переработки мусора.
По словам вице-министра, развитие инфраструктуры и обучение населения в комплексе должны повысить эффективность системы обращения с отходами.
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