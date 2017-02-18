Ноябрь покажет характер: сильные осадки прогнозируют в Казахстане





7–9 ноября в Казахстане ожидаются осадки, усиление ветра и туманы. На северо-западе и севере страны прогнозируется гололёд.

В начале периода на северные регионы повлияет ложбина северного циклона. С 8 ноября через территорию республики начнёт перемещаться южный циклон. На большей части страны пройдут дождь и снег, в южных регионах — дождь.

8 ноября на западе ожидается сильный дождь. 9 ноября на западе и северо-западе прогнозируются сильные осадки в виде дождя со снегом, а на юге днём — сильные дожди. Ночью и утром по республике возможны туманы.

На северо-западе дневная температура понизится с +2…+10 до −3…+5 градусов. Ночью при этом станет немного теплее: диапазон изменится с −8…−1 до −6…+3 градусов.

На западе ночная температура понизится с −3…+5 до −8…+3 градусов, дневная — с +5…+15 до +2…+10 градусов.

На востоке потеплеет: ночью — с −9…+2 до −5…+8 градусов, днём — с +2…+12 до +9…+17 градусов.

На юге ночная температура повысится с −2…+6 до +7…+17 градусов. Дневные значения изменятся с +10…+23 до +18…+27 градусов.

На юго-востоке ночью потеплеет с 0…+10 до +7…+15 градусов, в горах — с −8…−3 до 0…+5 градусов. Днём ожидается +15…+25, к концу периода — +17…+25 градусов. В горных районах дневная температура сохранится в пределах +10…+15 градусов.

В остальных регионах существенных изменений температуры не ожидается.

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