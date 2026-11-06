Дождь, снег и гололёд ожидаются в Костанайской области





Ночью на юго-востоке Костанайской области прогнозируются дождь и снег, гололёд. На юге и востоке региона ночью и утром ожидается туман.

Ветер юго-западный, 9–14 метров в секунду. Днём на севере и востоке области порывы достигнут 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит −2…−7 градусов, днём — +2…+7 градусов.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер — 9–14 метров в секунду. Ночью похолодает до −2…−4 градусов, днём воздух прогреется до +2…+4 градусов.

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