Дождь, снег и гололёд ожидаются в Костанайской области

Ночью на юго-востоке Костанайской области прогнозируются дождь и снег, гололёд. На юге и востоке региона ночью и утром ожидается туман.
Ветер юго-западный, 9–14 метров в секунду. Днём на севере и востоке области порывы достигнут 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит −2…−7 градусов, днём — +2…+7 градусов.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер — 9–14 метров в секунду. Ночью похолодает до −2…−4 градусов, днём воздух прогреется до +2…+4 градусов.
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