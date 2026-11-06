Одну машину сдавали несколько раз: почему в Казахстане пересматривают программу автоутилизации





В Казахстане прорабатывают новые механизмы утилизации старых автомобилей, чтобы исключить посреднические и коррупционные схемы. О причинах пересмотра программы рассказал представитель АО «Жасыл Даму» Дархан Даутов на брифинге в СЦК, передаёт Zakon.kz.

Журналисты спросили, когда возобновится программа и планируется ли увеличить размер скидочных сертификатов.

По словам Даутова, с 2016 года сбором, транспортировкой, переработкой и утилизацией вышедших из эксплуатации автомобилей и сельхозтехники занимался единственный контрагент — ТОО «Recycle Company». В начале 2022 года в отношении отдельных бывших работников компании начали досудебные расследования, связанные с обоснованностью тарифов на эти услуги.

По итогам судебного разбирательства вынесен обвинительный приговор, который вступил в законную силу.

«Хотелось бы отметить, что в рамках уголовных дел имелись факты сдачи одного транспортного средства несколько раз под видом разных транспортных средств с приложением поддельных документов, а также была проблематика перекупщиков, где одно физическое лицо сдало более 1700 транспортных средств», — сообщил Даутов.

С начала 2022 года оператором расширенных обязательств производителей определено АО «Жасыл Даму». Сейчас компания пересматривает механизмы реализации программы с учётом выявленных ранее нарушений.

Как пояснил спикер, основными выгодополучателями должны стать непосредственно граждане — владельцы автомобилей, передающие их на утилизацию.

«На данный момент правила существуют, они есть, но вместе с тем мы хотели бы отметить, что мы над этими правилами работаем, улучшаем, чтобы исключить любую коррупционную составляющую», — сказал Даутов.

Конкретные сроки возобновления программы и возможный размер скидочных сертификатов в приведённом ответе не названы.

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