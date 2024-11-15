Ответ придётся обосновать: в Казахстане уточнили правила рассмотрения обращений граждан





С 8 ноября 2026 года в Казахстане вступят в силу уточнённые требования к рассмотрению обращений граждан. Госорганы должны будут подробнее объяснять принятые решения, результаты проверки жалоб и причины перенаправления вопросов в другие ведомства, передаёт LS.

Если заявитель сообщает о нарушениях законодательства или недостатках в работе государственного органа, ему необходимо рассказать, какие меры уже приняты либо запланированы. Если изложенные факты не подтвердились, ведомство должно объяснить причины и привести аргументы.

Предложения граждан об изменениях и улучшениях госорганы должны оценивать с точки зрения дальнейшего рассмотрения и применения в работе. О принятом решении необходимо уведомить автора обращения. Отклики могут принять к сведению либо предоставить на них ответ.

Уточнён и порядок работы с запросами. При разъяснении законодательства чиновники должны руководствоваться Законом «О правовых актах». По другим вопросам заявителю необходимо предоставить информацию, кроме сведений с ограниченным доступом.

Повторное перенаправление придётся объяснять

Отдельное требование касается обращений, которые уже три и более раза передавали между ведомствами. При очередном перенаправлении госорган обязан обосновать, почему вопрос не относится к его компетенции и почему рассматривать его должно выбранное ведомство.

Объяснение должно содержать ссылки на конкретные нормы законодательства.

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