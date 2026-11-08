На Земле началась магнитная буря





На Земле зафиксировали магнитную бурю уровня Kp5+. Планета вошла в поток плазмы из корональной дыры на Солнце минувшей ночью.

Скорость солнечного ветра за последние двое суток выросла примерно с 300 до 700 километров в секунду. До начала бури магнитосфера оставалась в зелёной зоне, несмотря на возросшую нагрузку.

На северо-западе страны уже могут наблюдаться слабые полярные сияния — при условии ясного неба. Облачность можно проверить на интерактивной карте XRAS «Метео», выбрав вкладку «Облачность».

Уточнение: в исходном сообщении индекс Kp5+ ошибочно указали как G5+.

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