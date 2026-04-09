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ИП на упрощёнке могут платить почти 350 тысяч тенге обязательных взносов в год

— Сегодня, 14:10
Изображение для новости: ИП на упрощёнке могут платить почти 350 тысяч тенге обязательных взносов в год

Сгенерировано ИИ


Повышение МЗП может повлиять не только на зарплаты работников и расходы работодателей. От этого показателя зависят и обязательные платежи, которые индивидуальные предприниматели перечисляют за себя, передает digitalbusiness.kz

Digital Business попросил эксперта по налоговой безопасности Дмитрия Казанцева рассчитать, сколько ИП на упрощённой декларации могут платить в 2027 году, если МЗП составит 110 тысяч тенге, а МРП — 4 693 тенге.

По предварительным расчётам, ежемесячные платежи составят:

  • ОПВ — 11 000 тенге;
  • ОПВР — 4 950 тенге;
  • социальные отчисления — 5 500 тенге;
  • ВОСМС — 7 700 тенге.

Итого — 29 150 тенге в месяц, или 349 800 тенге за год.

Для сравнения: при показателях 2026 года и ставке ОПВР 3,5% аналогичные платежи составляют 21 675 тенге в месяц, или 260 100 тенге в год. Таким образом, годовые расходы могут увеличиться на 89 700 тенге.

Рост связан не только с возможным повышением МЗП, но и с планируемым увеличением ставки ОПВР — с 3,5% до 4,5% в 2027 году. Расчёт на сумму 349 800 тенге учитывает только обязательные платежи ИП за себя при минимальной расчётной базе. Налог с дохода предпринимателя в него не входит и рассчитывается отдельно.



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