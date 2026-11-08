В Костанайской области ночью ожидаются дождь, снег и гололёд

ИП на упрощёнке могут платить почти 350 тысяч тенге обязательных взносов в год
Повышение МЗП может повлиять не только на зарплаты работников и расходы работодателей. От этого показателя...
Ночью и утром на юге и востоке Костанайской области прогнозируют дождь со снегом и гололёд. На севере возможен небольшой снег и гололёд.
В западных, северных и восточных районах ожидается туман. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Костанае ночью и утром также прогнозируют туман.
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