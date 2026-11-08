В Костанайской области ночью ожидаются дождь, снег и гололёд





Ночью и утром на юге и востоке Костанайской области прогнозируют дождь со снегом и гололёд. На севере возможен небольшой снег и гололёд.

В западных, северных и восточных районах ожидается туман. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанае ночью и утром также прогнозируют туман.

Бизнесу придётся платить больше: как повышение МЗП увеличит расходы работодателей Повышение минимальной заработной платы может увеличить не только расходы на зарплаты, но и связанные с...

Сколько стоит рабочий час при минимальной зарплате: примерный расчёт В Казахстане продолжают обсуждать повышение минимальной заработной платы. Среди возможных вариантов называют 100 и 110...