16 убийств совершено в Костанайской области на фоне распития спиртных напитков. Примерно такое же количество людей умерли от тяжёлых травм, полученных в ходе употребления алкоголя. Полиция региона постоянно усиливает борьбу с подобными фактами, и общий уровень алкогольных преступлений за последнее время удалось снизить. Но, для этого, пришлось привлечь к ответственности и наказать гораздо больше нетрезвых людей, чем в предыдущие годы.

Алкоголизация общества, как отмечают представители костанайской полиции, несет в себе множество опасностей. Оно и подрывает социально-экономическое развитие региона, и представляет серьезную угрозу здоровью населения.

«За 8 месяцев этого года на этой почве совершено 16 убийств, 61 причинений тяжкого вреда здоровью, из которых 16 фактов закончились летальным исходом, а также 48 семейно-бытовых преступлений», — сообщил заместитель начальника ДП Костанайской области Аманжол Байзаков.



За аналогичный период прошлого года, преступлений в быту, на почве употребления алкоголя, было совершено еще больше. Возможно их количество удалось снизить за счет принимаемых полицией и другими заинтересованными органами мер. С каждым годом, по словам стражей порядка, растет число людей, привлеченных за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения. За последние восемь месяцев за это наказали более 13,5 тысяч человек, а три тысячи из них еще и не один раз.

«Более двух тысяч граждан отбыли административный арест, и назначено порядка 10 тысяч штрафов на сумму более 169 миллионов тенге. Нами активно применяются запреты в судебном порядке употреблять алкоголь даже дома. С начала года свыше 2 тысяч лиц судом установлены запреты на употребление алкоголя», — отметил Байзаков.



Все они взяты на учет в полицию. Таким образом полицейские усиливают контроль за потенциально опасными людьми, которыми считаются алкоголики, нарушители общественного порядка, семейные дебоширы. Последним, для охраны и защиты потерпевшего и членов его семьи, суд, в исключительных случаях, может запретить совместное проживание на срок до тридцати суток. Такие решения приняты в 10 случаях.

В Казахстане продолжают закрываться фермерские хозяйства За год в Казахстане стало на 17,6 тыс. ферм меньше, передает LS. На 1 августа этого...

Минтруда планирует ограничить выплату пенсий казахстанцам Министерство труда и социальной защиты населения подготовило консультативный документ регуляторной политики к законопроекту «О внесении...

Какими будут зарплаты и пенсии в 2026 году Проект бюджета на 2026 год определил размеры минимальной зарплаты (МЗП), пенсии и МРП. Ожидается повышение...