16 убийств совершено в Костанайской области на фоне распития спиртных напитков. Примерно такое же количество людей умерли от тяжёлых травм, полученных в ходе употребления алкоголя. Полиция региона постоянно усиливает борьбу с подобными фактами, и общий уровень алкогольных преступлений за последнее время удалось снизить. Но, для этого, пришлось привлечь к ответственности и наказать гораздо больше нетрезвых людей, чем в предыдущие годы.
Алкоголизация общества, как отмечают представители костанайской полиции, несет в себе множество опасностей. Оно и подрывает социально-экономическое развитие региона, и представляет серьезную угрозу здоровью населения.
«За 8 месяцев этого года на этой почве совершено 16 убийств, 61 причинений тяжкого вреда здоровью, из которых 16 фактов закончились летальным исходом, а также 48 семейно-бытовых преступлений», — сообщил заместитель начальника ДП Костанайской области Аманжол Байзаков.
За аналогичный период прошлого года, преступлений в быту, на почве употребления алкоголя, было совершено еще больше. Возможно их количество удалось снизить за счет принимаемых полицией и другими заинтересованными органами мер. С каждым годом, по словам стражей порядка, растет число людей, привлеченных за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения. За последние восемь месяцев за это наказали более 13,5 тысяч человек, а три тысячи из них еще и не один раз.
«Более двух тысяч граждан отбыли административный арест, и назначено порядка 10 тысяч штрафов на сумму более 169 миллионов тенге. Нами активно применяются запреты в судебном порядке употреблять алкоголь даже дома. С начала года свыше 2 тысяч лиц судом установлены запреты на употребление алкоголя», — отметил Байзаков.
Все они взяты на учет в полицию. Таким образом полицейские усиливают контроль за потенциально опасными людьми, которыми считаются алкоголики, нарушители общественного порядка, семейные дебоширы. Последним, для охраны и защиты потерпевшего и членов его семьи, суд, в исключительных случаях, может запретить совместное проживание на срок до тридцати суток. Такие решения приняты в 10 случаях.
Минтруда планирует ограничить выплату пенсий казахстанцам
Какими будут зарплаты и пенсии в 2026 году
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.