Сколько арендных квартир сегодня насчитывается в Костанае?

В Костанай действует 19 арендных домов, построенных за счет государства. Кроме того, ежегодно квартиры для очередников закупают в готовых новостройках.
Всего в городе насчитывается около 1300 арендных квартир.
Право на такое жилье имеют граждане, состоящие в очереди, в том числе представители социально-уязвимых категорий и казахстанцы, не имеющие собственного жилья последние пять лет.
Жильцы оплачивают аренду по ценам значительно ниже рыночных. В дальнейшем квартиры можно приватизировать и выкупить по остаточной стоимости.
Напомним, в Костанае должников по арендному жилью могут выселить через суд
