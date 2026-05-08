USD 463.91 EUR 544.63 RUB 6.26

Сколько арендных квартир сегодня насчитывается в Костанае?

— Сегодня, 09:37
квартира

pixabay.com


В Костанай действует 19 арендных домов, построенных за счет государства. Кроме того, ежегодно квартиры для очередников закупают в готовых новостройках.

Всего в городе насчитывается около 1300 арендных квартир.

Право на такое жилье имеют граждане, состоящие в очереди, в том числе представители социально-уязвимых категорий и казахстанцы, не имеющие собственного жилья последние пять лет.

Жильцы оплачивают аренду по ценам значительно ниже рыночных. В дальнейшем квартиры можно приватизировать и выкупить по остаточной стоимости.

Напомним, в Костанае должников по арендному жилью могут выселить через суд



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.