Сколько арендных квартир сегодня насчитывается в Костанае?





В Костанай действует 19 арендных домов, построенных за счет государства. Кроме того, ежегодно квартиры для очередников закупают в готовых новостройках.

Всего в городе насчитывается около 1300 арендных квартир.

Право на такое жилье имеют граждане, состоящие в очереди, в том числе представители социально-уязвимых категорий и казахстанцы, не имеющие собственного жилья последние пять лет.

Жильцы оплачивают аренду по ценам значительно ниже рыночных. В дальнейшем квартиры можно приватизировать и выкупить по остаточной стоимости.

Напомним, в Костанае должников по арендному жилью могут выселить через суд