В Костанае должников по арендному жилью могут выселить через суд





В Костанае очередники, получившие арендное жилье от государства, обязаны своевременно оплачивать аренду. В противном случае акимат может через суд выселить должников и передать квартиры другим нуждающимся.

Как сообщили в отделе жилищных отношений, если жильцы не платят более полугода без уважительной причины, власти вправе обратиться в суд.

По словам заместителя руководителя отдела жилищных отношений акимата Костаная Кайрата Кудабаева, подобные случаи в городе уже были. Последние выселения проводились в прошлом году.

Сейчас в Костанае также есть неплательщики, по которым уже поданы судебные иски.

