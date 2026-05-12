В Костанае перевернулся Nissan после столкновения с Kia

— Сегодня, 15:59
По информации департамента полиции, водитель автомобиля Nissan Juke двигался со стороны железнодорожного вокзала в направлении реки Тобол. В какой-то момент он не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Kia.

После удара Nissan опрокинулся.

Пострадавших в ДТП нет

В результате аварии никто не пострадал. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полиция обратилась к водителям

В департаменте полиции напомнили водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

Автомобилистов призвали выбирать безопасную скорость с учетом дорожных и погодных условий, соблюдать дистанцию и быть максимально внимательными за рулем.

В полиции подчеркнули, что безопасность на дорогах зависит от действий каждого участника движения.



