В Костанае перевернулся Nissan после столкновения с Kia

По информации департамента полиции, водитель автомобиля Nissan Juke двигался со стороны железнодорожного вокзала в направлении реки Тобол. В какой-то момент он не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Kia.
После удара Nissan опрокинулся.
Пострадавших в ДТП нет
В результате аварии никто не пострадал. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Полиция обратилась к водителям
В департаменте полиции напомнили водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.
Автомобилистов призвали выбирать безопасную скорость с учетом дорожных и погодных условий, соблюдать дистанцию и быть максимально внимательными за рулем.
В полиции подчеркнули, что безопасность на дорогах зависит от действий каждого участника движения.
