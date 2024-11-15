КГД предупредил казахстанцев о звонках с требованием установить приложения





В Казахстан участились случаи телефонного мошенничества, при котором злоумышленники представляются сотрудниками Комитета государственных доходов.

Неизвестные звонят налогоплательщикам и сообщают о якобы необходимости срочно подтвердить вид деятельности, обновить регистрационные данные или пройти обязательное подтверждение через мобильное приложение.

Мошенники убеждают граждан скачать сторонние приложения, перейти по отправленным ссылкам, пройти авторизацию, а также сообщить SMS-коды, данные ЭЦП и другую личную информацию.

Какие схемы используют мошенники

По данным ведомства, злоумышленники могут представляться сотрудниками КГД и требовать установить мобильное приложение e-Salyq или другие сервисы для якобы обязательного подтверждения деятельности каждые два года.

При этом граждан пугают возможной приостановкой деятельности.

В Комитете государственных доходов подчеркнули, что такая информация не соответствует действительности и является мошеннической схемой.

Что не делает КГД

В ведомстве напомнили, что сотрудники КГД:

— не требуют по телефону устанавливать приложения;

— не запрашивают SMS-коды;

— не просят передавать реквизиты банковских карт;

— не требуют ключи ЭЦП и пароли;

— не отправляют сторонние ссылки для подтверждения данных.

Как защитить себя

Казахстанцев призвали быть внимательными и не выполнять указания неизвестных лиц по телефону.

Также рекомендуется:

— не сообщать коды подтверждения и данные ЭЦП;

— проверять информацию только через официальные источники КГД;

— при подозрительных звонках сразу прекращать разговор.

