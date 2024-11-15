КГД предупредил казахстанцев о звонках с требованием установить приложения

В Казахстан участились случаи телефонного мошенничества, при котором злоумышленники представляются сотрудниками Комитета государственных доходов.
Неизвестные звонят налогоплательщикам и сообщают о якобы необходимости срочно подтвердить вид деятельности, обновить регистрационные данные или пройти обязательное подтверждение через мобильное приложение.
Мошенники убеждают граждан скачать сторонние приложения, перейти по отправленным ссылкам, пройти авторизацию, а также сообщить SMS-коды, данные ЭЦП и другую личную информацию.
Какие схемы используют мошенники
По данным ведомства, злоумышленники могут представляться сотрудниками КГД и требовать установить мобильное приложение e-Salyq или другие сервисы для якобы обязательного подтверждения деятельности каждые два года.
При этом граждан пугают возможной приостановкой деятельности.
В Комитете государственных доходов подчеркнули, что такая информация не соответствует действительности и является мошеннической схемой.
Что не делает КГД
В ведомстве напомнили, что сотрудники КГД:
— не требуют по телефону устанавливать приложения;
— не запрашивают SMS-коды;
— не просят передавать реквизиты банковских карт;
— не требуют ключи ЭЦП и пароли;
— не отправляют сторонние ссылки для подтверждения данных.
Как защитить себя
Казахстанцев призвали быть внимательными и не выполнять указания неизвестных лиц по телефону.
Также рекомендуется:
— не сообщать коды подтверждения и данные ЭЦП;
— проверять информацию только через официальные источники КГД;
— при подозрительных звонках сразу прекращать разговор.
