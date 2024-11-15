Дизтопливо для аграриев продают на 15% дешевле цен на АЗС





В Казахстан поставки дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей находятся на постоянном контроле Министерства энергетики. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

По его словам, в январе 2026 года министерства энергетики и сельского хозяйства утвердили график поставки 402,2 тыс. тонн дизтоплива для проведения весенне-полевых работ. Поставки рассчитаны на период с 1 февраля по 30 июня.

Рекомендуемая цена дизельного топлива составляет 263 тенге за литр до станции назначения в регионах. С учетом работы региональных операторов конечная стоимость может достигать 281 тенге за литр. Это на 49 тенге или примерно на 15% дешевле средних розничных цен на АЗС.

Для прозрачности распределения топлива и контроля его использования внедрены отдельные ПИН-коды, система цветовой маркировки топлива — жёлтый, синий и красный цвета, а также создан отдельный виртуальный склад в электронной системе счетов-фактур.

Как отметил министр, благодаря этим мерам объём необоснованной выборки снизился с 729 до 602 тыс. тонн — на 127 тыс. тонн или 21%.

По данным ведомства, за период с февраля по апрель аграриям уже отгрузили 204,8 тыс. тонн дизельного топлива, что составляет 51% от запланированного объёма.

