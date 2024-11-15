Посевная в Костанайской области набирает темп: засеяно уже более 600 тысяч гектаров

По его словам, в этом году посевные работы в регионе планируют провести на площади 5 млн 140 тыс. гектаров. Власти намерены выполнить все показатели Дорожной карты, в том числе по посевам пшеницы, масличных, кормовых и социально-значимых культур.

На сегодняшний день работы уже выполнены на площади 603,5 тыс. гектаров.

Как отметил аким области, хозяйства полностью обеспечены семенами высоких репродукций. В регионе работают 40 элитно-семеноводческих и семеноводческих хозяйств.

Также заключены договоры на поставку 270 тыс. тонн минеральных удобрений, из которых 236 тыс. тонн уже доставлены в область.

Для проведения кампании подготовлена вся необходимая техника. Благодаря программе «Льготный лизинг» в 2025 году аграрии приобрели 1,3 тыс. единиц техники и агрегатов на сумму 38,3 млрд тенге.

Кроме того, для проведения посевной региону выделили 73,3 тыс. тонн дизельного топлива. По данным областных властей, этого объёма достаточно для проведения всех работ.