Почему в Казахстане поднимут цены на газ, объяснил министр





Министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин объяснил причины предстоящего роста цен на газ, передает LS.

По его словам, в стране сохраняются проблемы с подтвержденными запасами голубого топлива. При действующих оптовых ценах частные компании не заинтересованы вкладываться в разработку месторождений, из-за чего Казахстан уступает другим странам по темпам освоения газовых ресурсов.

Министр отметил, что для развития отрасли необходимо привлекать инвесторов, а главным стимулом для них остается стоимость газа.

Оптовые цены вырастут с июля

Как сообщил Серик Жумангарин, с 1 июля 2026 года планируется повышение оптовых цен на товарный газ на 33%. Такое решение уже принято энергетическим советом.

По оценкам министра, рост цен может повлиять на инфляцию в пределах 0,16–0,2%, однако существенного влияния на экономику не ожидается.

Он подчеркнул, что без повышения тарифов Казахстану в будущем придется импортировать газ, а стоимость импортного топлива может оказаться еще выше.

«Страны, которые поставляют нам газ, не будут учитывать нашу социальную политику», — отметил министр.

Власти хотят привлечь инвесторов в газовую сферу

По словам главы Миннацэкономики, повышение тарифов необходимо для того, чтобы обеспечить дальнейшую добычу и поставки газа по приемлемым ценам для населения.

Он также сообщил, что власти рассматривают вопрос умеренного повышения стоимости железнодорожных услуг — как на магистральную сеть, так и на перевозки.

При этом совокупное влияние всех возможных изменений, по расчетам правительства, не должно увеличить инфляцию более чем на 0,8%.

В Казахстане планируют реконструкцию объектов

Серик Жумангарин отметил, что дополнительные средства необходимы для реализации важных проектов и реконструкции инфраструктуры.

Отвечая на вопрос о возможном росте тарифов, министр уточнил, что рассматривается повышение до 12%.

