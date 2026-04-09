Почему в Казахстане поднимут цены на газ, объяснил министр

Министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин объяснил причины предстоящего роста цен на газ, передает LS.
По его словам, в стране сохраняются проблемы с подтвержденными запасами голубого топлива. При действующих оптовых ценах частные компании не заинтересованы вкладываться в разработку месторождений, из-за чего Казахстан уступает другим странам по темпам освоения газовых ресурсов.
Министр отметил, что для развития отрасли необходимо привлекать инвесторов, а главным стимулом для них остается стоимость газа.
Оптовые цены вырастут с июля
Как сообщил Серик Жумангарин, с 1 июля 2026 года планируется повышение оптовых цен на товарный газ на 33%. Такое решение уже принято энергетическим советом.
По оценкам министра, рост цен может повлиять на инфляцию в пределах 0,16–0,2%, однако существенного влияния на экономику не ожидается.
Он подчеркнул, что без повышения тарифов Казахстану в будущем придется импортировать газ, а стоимость импортного топлива может оказаться еще выше.
«Страны, которые поставляют нам газ, не будут учитывать нашу социальную политику», — отметил министр.
Власти хотят привлечь инвесторов в газовую сферу
По словам главы Миннацэкономики, повышение тарифов необходимо для того, чтобы обеспечить дальнейшую добычу и поставки газа по приемлемым ценам для населения.
Он также сообщил, что власти рассматривают вопрос умеренного повышения стоимости железнодорожных услуг — как на магистральную сеть, так и на перевозки.
При этом совокупное влияние всех возможных изменений, по расчетам правительства, не должно увеличить инфляцию более чем на 0,8%.
В Казахстане планируют реконструкцию объектов
Серик Жумангарин отметил, что дополнительные средства необходимы для реализации важных проектов и реконструкции инфраструктуры.
Отвечая на вопрос о возможном росте тарифов, министр уточнил, что рассматривается повышение до 12%.
