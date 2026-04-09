Не можете платить по кредиту? В АРРФР объяснили, что делать

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка объяснили, что делать казахстанцам, если стало сложно выплачивать кредит из-за потери дохода, передает LS.
При ухудшении финансового положения заемщики могут обратиться в банк за реструктуризацией займа — изменением условий договора для снижения ежемесячной нагрузки.
Подать заявление можно при наличии объективных причин. Среди них — сокращение доходов или потеря работы, тяжелое заболевание, инвалидность, декретный отпуск, призыв на воинскую службу, а также форс-мажорные ситуации, например пожар или кража имущества.
В АРРФР отметили, что важно не затягивать с обращением в банк. Чем раньше заемщик сообщит о проблеме, тем выше вероятность избежать штрафов, ухудшения кредитной истории и судебных разбирательств. В заявлении необходимо указать причину финансовых трудностей и приложить подтверждающие документы — справки о доходах, медицинские заключения и другие бумаги.
Банк обязан рассмотреть обращение в течение 15 календарных дней и предложить возможные варианты решения. Это может быть увеличение срока кредита для уменьшения ежемесячного платежа, снижение процентной ставки, отсрочка выплат, а также списание штрафов и пени.
Если банк отказал в реструктуризации, заемщик вправе обратиться к банковскому или микрофинансовому омбудсману — в зависимости от того, где был оформлен кредит.
Еще один возможный вариант — рефинансирование, при котором оформляется новый заем на более выгодных условиях для погашения прежнего долга.
Регулятор советует не игнорировать финансовые трудности и своевременно связываться с кредитором, чтобы избежать серьезных последствий и сохранить финансовую стабильность.
Цены на хлеб снова выросли в Казахстане
Налоговая начала делить на два вида мобильных переводов
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.