Налоговая начала делить на два вида мобильных переводов





Комитет государственных доходов во время проверок начнет отдельно рассматривать личные и предпринимательские счета. В Министерстве финансов Казахстана напомнили: принимать оплату за товары и услуги на личные банковские карты бизнесу запрещено, сообщает Digital Business.

Требование использовать отдельные счета для предпринимательской деятельности закреплено законом. Во время проверок налоговые органы будут учитывать признаки ведения бизнеса через личные карты — размещение номера для переводов, жалобы клиентов и отсутствие кассовых чеков.

Если будет установлено, что личный счет использовался для бизнеса, это могут расценить как нарушение налогового законодательства и правил банковского обслуживания. Предпринимателей смогут привлечь к ответственности после сбора необходимых доказательств.

При этом обычные переводы между физическими лицами под новые меры не подпадают.

Тысячи семей ждут жильё в Костанайской области По состоянию на 30 марта 2026 года в Костанайская область в очереди на получение жилья...

Ещё 50 квартир хотят приобрести для социально уязвимых костанайцев В Костанай продолжается реализация новой концепции обеспечения жильём граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения....

Жителей Костаная предупредили о плановых отключениях света ЭПК-forfait опубликовало график плановых ремонтных работ, из-за которых в разных районах Костаная временно отключат электроэнергию....