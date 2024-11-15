Налоговая начала делить на два вида мобильных переводов

Комитет государственных доходов во время проверок начнет отдельно рассматривать личные и предпринимательские счета. В Министерстве финансов Казахстана напомнили: принимать оплату за товары и услуги на личные банковские карты бизнесу запрещено, сообщает Digital Business.
Требование использовать отдельные счета для предпринимательской деятельности закреплено законом. Во время проверок налоговые органы будут учитывать признаки ведения бизнеса через личные карты — размещение номера для переводов, жалобы клиентов и отсутствие кассовых чеков.
Если будет установлено, что личный счет использовался для бизнеса, это могут расценить как нарушение налогового законодательства и правил банковского обслуживания. Предпринимателей смогут привлечь к ответственности после сбора необходимых доказательств.
При этом обычные переводы между физическими лицами под новые меры не подпадают.
Ещё 50 квартир хотят приобрести для социально уязвимых костанайцев
Жителей Костаная предупредили о плановых отключениях света
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.