Ещё 50 квартир хотят приобрести для социально уязвимых костанайцев

— Сегодня, 14:00
В Костанай продолжается реализация новой концепции обеспечения жильём граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения. Как сообщили в акимате, за последние два года для этой категории жителей было приобретено 288 квартир на общую сумму 6,6 млрд тенге.

Сколько квартир купили за последние годы

В 2024 году в городе приобрели 230 квартир, ещё 58 квартир были закуплены в 2025 году.

Власти отмечают, что работа по обеспечению жильём социально уязвимых категорий населения будет продолжена.

В Костанае просят финансирование на покупку ещё 50 квартир

В апреле текущего года акиматом была направлена бюджетная заявка на выделение средств для приобретения ещё 50 квартир.

Общая потребность в финансировании составляет 1 млрд 260 млн тенге. Власти города рассчитывают на поддержку проекта для дальнейшего обеспечения жильём нуждающихся жителей.



