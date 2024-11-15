В Костанае готовят новые многоэтажки и частную застройку





В Костанае продолжается строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов. Об этом сообщил аким города Марат Жундубаев.

По его словам, в 2026 году в микрорайоне Кунай завершат строительство восьми многоквартирных жилых домов.

Кроме того, в течение ближайших трёх лет в микрорайоне планируют ввести более 167 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. Для этого предусмотрена застройка 1668 земельных участков. Их распределение среди жителей началось в апреле текущего года.

В микрорайоне Береке продолжается строительство домов

Также в Береке завершается строительство трёх многоквартирных жилых домов за счёт бюджетных средств.

Помимо этого, уже подготовлена проектно-сметная документация на строительство ещё трёх новых панельных домов общей площадью 30,8 тысячи квадратных метров. Завершить строительство этих объектов планируют в 2027 году.

Как отметил Марат Жундубаев, для начала работ по новым домам в текущем году требуется выделение дополнительного финансирования.

