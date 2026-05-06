Кумар Аксакалов: люди должны заезжать в готовую жилую среду

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов поручил уделять особое внимание развитию социальной и инженерной инфраструктуры при строительстве новых жилых кварталов.
По словам главы региона, дороги, инженерные сети и социальные объекты должны вводиться одновременно с жилыми домами, чтобы люди сразу получали комфортную и готовую для жизни среду.
«При проектировании строительства жилых кварталов необходимо предусматривать и социальную инфраструктуру, и дороги, чтобы всё вводилось вместе с жильём. Люди должны заезжать уже в готовую жилую среду», — подчеркнул Кумар Аксакалов.
Также аким области обратил внимание на качество благоустройства дворов и общественных пространств. Он отметил, что детские и спортивные площадки должны изготавливаться только из качественных материалов, а все конструкции обязаны быть надёжно закреплены.
«Безопасность людей превыше всего», — заявил глава региона.
