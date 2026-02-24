В микрорайоне «Байтерек» планируют построить ещё 10 многоэтажек





В Костанайской области продолжается развитие новых жилых микрорайонов. Об этом сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата области Дидар Тлеубаев.

По его словам, в этом году в микрорайоне «Байтерек» планируют начать строительство ещё десяти девятиэтажных домов общей площадью 66,4 тысячи квадратных метров. Новое жильё рассчитано на 745 квартир, а завершить строительство намерены в 2027 году.

Также в регионе предусмотрено 2,8 млрд тенге на обеспечение районов массовой жилищной застройки инженерной инфраструктурой. Из них 1,1 млрд тенге выделят из государственного бюджета, ещё 1,7 млрд — из областного.

Средства направят на развитие микрорайонов Кунай и Береке в Костанае, новых микрорайонов Астана и Байтерек Костанайского района, а также 19 микрорайона Рудного.

Для выполнения показателей программы жилищного строительства по итогам первого полугодия в регионе планируют ввести не менее 99,8 тысячи квадратных метров жилья. В мае ожидается ввод 23,2 тысячи квадратных метров, в июне — ещё 77,9 тысячи.

Как отметил Дидар Тлеубаев, при строительстве жилья особое внимание уделяется качеству домов. В проектах применяются современные строительные материалы, новые дизайнерские решения для фасадов, улучшается отделка квартир. Кроме того, в новых микрорайонах расширяют внутриквартальные проезды, увеличивают количество парковочных мест и устанавливают детские игровые площадки.

Новые лимиты и требования установили банкам Агентство по регулированию и развитию финансового рынка утвердило новые пруденциальные нормативы и лимиты для банков...

В Костанайской области рассказали, кто может претендовать на жильё от государства Граждане Казахстана могут рассчитывать на различные меры государственной жилищной поддержки в зависимости от уровня дохода...

В Костанае планируют отремонтировать фасады и кровли 24 многоэтажных домов В Костанай подготовлены проектно-сметные документации на капитальный ремонт фасадов и кровель пяти многоквартирных жилых домов....