В микрорайоне «Байтерек» планируют построить ещё 10 многоэтажек

В Костанайской области продолжается развитие новых жилых микрорайонов. Об этом сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата области Дидар Тлеубаев.
По его словам, в этом году в микрорайоне «Байтерек» планируют начать строительство ещё десяти девятиэтажных домов общей площадью 66,4 тысячи квадратных метров. Новое жильё рассчитано на 745 квартир, а завершить строительство намерены в 2027 году.
Также в регионе предусмотрено 2,8 млрд тенге на обеспечение районов массовой жилищной застройки инженерной инфраструктурой. Из них 1,1 млрд тенге выделят из государственного бюджета, ещё 1,7 млрд — из областного.
Средства направят на развитие микрорайонов Кунай и Береке в Костанае, новых микрорайонов Астана и Байтерек Костанайского района, а также 19 микрорайона Рудного.
Для выполнения показателей программы жилищного строительства по итогам первого полугодия в регионе планируют ввести не менее 99,8 тысячи квадратных метров жилья. В мае ожидается ввод 23,2 тысячи квадратных метров, в июне — ещё 77,9 тысячи.
Как отметил Дидар Тлеубаев, при строительстве жилья особое внимание уделяется качеству домов. В проектах применяются современные строительные материалы, новые дизайнерские решения для фасадов, улучшается отделка квартир. Кроме того, в новых микрорайонах расширяют внутриквартальные проезды, увеличивают количество парковочных мест и устанавливают детские игровые площадки.
