USD 461.26 EUR 542.58 RUB 6.18

В Костанае планируют отремонтировать фасады и кровли 24 многоэтажных домов

— Сегодня, 13:36
Изображение для новости: В Костанае планируют отремонтировать фасады и кровли 24 многоэтажных домов

alau.kz


В Костанай подготовлены проектно-сметные документации на капитальный ремонт фасадов и кровель пяти многоквартирных жилых домов. Об этом сообщил аким города Марат Жундубаев.

На реализацию проектов потребуется около 1,2 млрд тенге.

Какие дома попадут под капитальный ремонт

Капитальный ремонт фасадов и кровли планируется провести по следующим адресам:
— Аль-Фараби, 85
— Баймагамбетова, 162
— Баймагамбетова, 158
— Гоголя, 80
— Тәуелсіздік, 168.

Дополнительно отремонтируют ещё 19 домов

Также подготовлены сметные расчёты на текущий ремонт фасадов и кровель ещё 19 многоквартирных жилых домов. Общая стоимость работ составит более 785,9 млн тенге.

Ремонт фасадов предусмотрен по адресам:
— Перонная, 10
— Аэропорт, 1
— Гоголя, 89
— Баймагамбетова, 183
— Тәуелсіздік, 170
— Абая, 21 и 24
— Дулатова, 91
— Карбышева, 1, 3, 7 и 13
— Чкалова, 16
— Каирбекова, 393
— Хакимжановой, 56
— Алтынсарина, 110.

Ремонт кровли планируется провести в домах по улицам:
— Лермонтова, 14
— Байтурсынова, 45
— Байтерек, 14.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.