В Костанае планируют отремонтировать фасады и кровли 24 многоэтажных домов





В Костанай подготовлены проектно-сметные документации на капитальный ремонт фасадов и кровель пяти многоквартирных жилых домов. Об этом сообщил аким города Марат Жундубаев.

На реализацию проектов потребуется около 1,2 млрд тенге.

Какие дома попадут под капитальный ремонт

Капитальный ремонт фасадов и кровли планируется провести по следующим адресам:

— Аль-Фараби, 85

— Баймагамбетова, 162

— Баймагамбетова, 158

— Гоголя, 80

— Тәуелсіздік, 168.

Дополнительно отремонтируют ещё 19 домов

Также подготовлены сметные расчёты на текущий ремонт фасадов и кровель ещё 19 многоквартирных жилых домов. Общая стоимость работ составит более 785,9 млн тенге.

Ремонт фасадов предусмотрен по адресам:

— Перонная, 10

— Аэропорт, 1

— Гоголя, 89

— Баймагамбетова, 183

— Тәуелсіздік, 170

— Абая, 21 и 24

— Дулатова, 91

— Карбышева, 1, 3, 7 и 13

— Чкалова, 16

— Каирбекова, 393

— Хакимжановой, 56

— Алтынсарина, 110.

Ремонт кровли планируется провести в домах по улицам:

— Лермонтова, 14

— Байтурсынова, 45

— Байтерек, 14.

