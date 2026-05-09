Токаев поздравил казахстанцев с Днём Победы





Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с тёплыми словами в честь Дня Победы. Официальный текст поздравления был обнародован пресс-службой Акорды, информирует Tengrinews.kz.

Обращение главы государства:

«Дорогие соотечественники! Искренне поздравляю вас с этим священным праздником — Днём Победы!

Девятого мая мы с глубокой благодарностью отдаём дань уважения героическому поколению: ветеранам фронта и труженикам тыла. Низкий поклон тем, кто вынес суровые испытания военных лет. Наша республика внесла поистине весомый вклад в разгром врага. Миллионы казахстанцев мужественно сражались на передовой и неустанно трудились в тылу, обеспечивая армию всем необходимым. Свыше ста наших земляков стали полными кавалерами ордена Славы, 500 человек удостоены звания Героя, а десятки тысяч отмечены наградами за боевую доблесть и самоотверженный труд.

В Казахстане свято чтут память о беспримерной отваге предков. В честь легендарных воинов и полководцев воздвигнуты мемориалы, издаются книги, создаются киноленты. Их имена носят улицы, школы, музеи, авиагавани, военные училища и подразделения.

Наш нравственный долг перед будущими поколениями — донести до них истинную суть подвига старших. Благодаря невиданной стойкости и силе духа фронтовиков мы сегодня живём в мирном и суверенном государстве, развиваем свою культуру, пользуемся благами цивилизации, нас знают и уважают во всём мире.

Мы строим Справедливый Казахстан, опираясь на нормы новой Конституции, которая гарантирует законные права и свободы каждому гражданину вне зависимости от его национальности или вероисповедания.

День Великой Победы — это прежде всего трепетная память о всех, кто своим ратным и трудовым подвигом приближал этот миг. Это «Праздник со слезами на глазах», а не повод для шумных гуляний и массовых процессий.

Пусть над нашей Родиной всегда реет ясное небо и гордо развевается небесно-голубой флаг Казахстана — символ мира и прогрессивных устремлений народа!

Ещё раз с Днём Великой Победы!»

В Казахстане хотят объединить все зарплатные налоги и отчисления В Казахстане планируют упростить систему зарплатных отчислений, объединив все обязательные платежи в один. Об этом...

В одном из районов Костанайской области полностью остановилось строительство Объём выполненных строительных работ в Костанайская область по итогам первого квартала текущего года составил 52,2...