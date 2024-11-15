В одном из районов Костанайской области полностью остановилось строительство

Объём выполненных строительных работ в Костанайская область по итогам первого квартала текущего года составил 52,2 млрд тенге. Об этом сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата области Дидар Тлеубаев.
По его словам, индекс физического объёма составил 106,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Только пять районов показали рост
Положительных показателей по достижению ИФО свыше 100% удалось добиться лишь пяти районам области. В их числе:
— Алтынсаринский район
— Житикаринский район
— Карасуский район
— Костанайский район
— район Беимбета Майлина.
В одном из районов строительство не велось
Также была отмечена неудовлетворительная работа акимата Жангельдинский район. Как сообщили в управлении, на протяжении всего первого квартала 2026 года строительные работы там не проводились.
Фонтан воды забил из-под земли в Костанае
Минздрав Казахстана прокомментировал ситуацию с хантавирусом на круизном лайнере
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.