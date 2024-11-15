В одном из районов Костанайской области полностью остановилось строительство





Объём выполненных строительных работ в Костанайская область по итогам первого квартала текущего года составил 52,2 млрд тенге. Об этом сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата области Дидар Тлеубаев.

По его словам, индекс физического объёма составил 106,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Только пять районов показали рост

Положительных показателей по достижению ИФО свыше 100% удалось добиться лишь пяти районам области. В их числе:

— Алтынсаринский район

— Житикаринский район

— Карасуский район

— Костанайский район

— район Беимбета Майлина.

В одном из районов строительство не велось

Также была отмечена неудовлетворительная работа акимата Жангельдинский район. Как сообщили в управлении, на протяжении всего первого квартала 2026 года строительные работы там не проводились.

