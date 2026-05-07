Минздрав Казахстана прокомментировал ситуацию с хантавирусом на круизном лайнере

На фоне сообщений о вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius в министерстве здравоохранения Казахстана заявили, что серьёзной угрозы для жителей страны сейчас нет, передает kz.kursiv.media
Как сообщил «Курсиву» руководитель управления по связям с общественностью Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Жасулан Алпысбаев, в мире действительно фиксируются случаи заболевания, однако наиболее опасная лёгочная форма вируса в Казахстане не зарегистрирована.
Как передаётся хантавирус
По словам специалиста, вирус чаще всего распространяется через контакт с грызунами, в основном крысами, а также через загрязнённую пыль или продукты, которые соприкасались с выделениями животных.
Передача инфекции от человека к человеку возможна крайне редко и требует очень тесного контакта.
В Минздраве подчеркнули, что хантавирус не относится к особо опасным инфекциям, находящимся под усиленным контролем, и угрозы массового распространения в Казахстане не наблюдается.
Какие симптомы вызывает инфекция
По данным Всемирная организация здравоохранения, заболевание обычно начинается с температуры, слабости, ломоты в теле и головной боли.
В некоторых случаях состояние может резко ухудшиться — появляется сильный кашель, одышка и чувство нехватки воздуха. Более редкая форма инфекции поражает почки и сопровождается болями в пояснице и выраженной слабостью.
Что произошло на круизном лайнере
Повышенное внимание к хантавирусу связано со вспышкой заболевания на борту лайнера MV Hondius. По данным СМИ, на судне погибли три человека, ещё несколько пассажиров заразились.
Сообщается, что первые симптомы появились у 70-летнего пассажира, который позже скончался. Затем заболевание подтвердили у его супруги — её эвакуировали в Южная Африка, где она умерла в больнице Йоханнесбург.
По информации Reuters, около 40 пассажиров покинули лайнер ещё до официального объявления о вспышке. Сейчас разные страны пытаются установить их местонахождение, чтобы исключить возможное распространение инфекции.
Судно с почти 150 людьми на борту находится у берегов Кабо-Верде и направляется к испанскому острову Тенерифе.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что нынешняя вспышка не похожа на начало пандемии COVID-19 и оснований для паники пока нет.
Фонтан воды забил из-под земли в Костанае
Инвестору грозила остановка производства: вмешалась костанайская прокуратура
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.