Синоптики предупредили о заморозках и сильных дождях в Казахстане





Неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстан в период с 9 по 11 мая. По данным синоптиков, причиной станут атмосферные фронтальные разделы, которые принесут дожди и грозы.

В ряде регионов прогнозируют сильные дожди и град

9 мая сильные осадки ожидаются на юго-западе, северо-западе и севере страны. 10 и 11 мая интенсивные дожди прогнозируют на востоке, юге и юго-востоке Казахстана.

В отдельных районах возможны град и шквалистый ветер. По республике также ожидается усиление ветра, а на юге — пыльные бури. В ночные и утренние часы местами прогнозируются туманы.

В северных регионах ожидаются заморозки

Синоптики предупреждают о постепенном понижении температуры воздуха. Уже 11 мая в северной половине страны ночью ожидаются заморозки до минус 1–6 градусов.

Днём температура воздуха составит:

— на западе страны — от +13 до +28 градусов;

— на северо-западе — от +10 до +18;

— на севере — от +5 до +13;

— в центральных и восточных регионах — от +8 до +18;

— на юге — от +17 до +26;

— на юго-востоке — от +15 до +22 градусов, а в горных районах — от +8 до +13.

В одном из районов Костанайской области полностью остановилось строительство Объём выполненных строительных работ в Костанайская область по итогам первого квартала текущего года составил 52,2...

Фонтан воды забил из-под земли в Костанае 8 мая 2026 года в Костанае во время проведения гидравлических испытаний магистральных сетей произошёл порыв...

Минздрав Казахстана прокомментировал ситуацию с хантавирусом на круизном лайнере На фоне сообщений о вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius в министерстве здравоохранения Казахстана...