Синоптики предупредили о заморозках и сильных дождях в Казахстане

Неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстан в период с 9 по 11 мая. По данным синоптиков, причиной станут атмосферные фронтальные разделы, которые принесут дожди и грозы.
В ряде регионов прогнозируют сильные дожди и град
9 мая сильные осадки ожидаются на юго-западе, северо-западе и севере страны. 10 и 11 мая интенсивные дожди прогнозируют на востоке, юге и юго-востоке Казахстана.
В отдельных районах возможны град и шквалистый ветер. По республике также ожидается усиление ветра, а на юге — пыльные бури. В ночные и утренние часы местами прогнозируются туманы.
В северных регионах ожидаются заморозки
Синоптики предупреждают о постепенном понижении температуры воздуха. Уже 11 мая в северной половине страны ночью ожидаются заморозки до минус 1–6 градусов.
Днём температура воздуха составит:
— на западе страны — от +13 до +28 градусов;
— на северо-западе — от +10 до +18;
— на севере — от +5 до +13;
— в центральных и восточных регионах — от +8 до +18;
— на юге — от +17 до +26;
— на юго-востоке — от +15 до +22 градусов, а в горных районах — от +8 до +13.
