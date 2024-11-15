В Казахстане вырос ажиотаж вокруг пенсионных накоплений





На фоне обсуждений о возможном ужесточении правил изъятия пенсионных накоплений казахстанцы стали чаще пользоваться возможностью снять излишки из ЕНПФ.

Как сообщает Telegram-канал DATA HUB, в апреле 2026 года жители страны изъяли 66,8 млрд тенге единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. Это на 33% больше по сравнению с мартом, передает nur.kz

Также вырос объём исполненных заявок — до 58,4 млрд тенге, что на 15% превышает показатели предыдущего месяца.

На что чаще всего тратят пенсионные излишки

Особенно заметный рост зафиксирован по направлениям, связанным с пополнением жилищных сбережений и окончательным расчётом по сделкам купли-продажи жилья.

По данным аналитиков, количество исполненных заявлений на пополнение вкладов в системе жилстройсбережений увеличилось на 32%, а сумма выплат — сразу на 50%.

В категории окончательных расчётов по гражданско-правовым сделкам рост составил 44% как по числу заявок, так и по объёму выплат.

Почему власти хотят изменить правила

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют повысить пороги минимальной достаточности для изъятия пенсионных накоплений. Власти намерены перейти к более реалистичной модели расчётов, при которой будет оцениваться, хватит ли человеку средств на жизнь после выхода на пенсию.

В министерстве труда считают, что чрезмерное использование пенсионных накоплений может негативно сказаться на будущих выплатах граждан.

Глава ведомства Аскарбек Ертаев заявил, что за последние пять лет казахстанцы сняли около 5 трлн тенге пенсионных средств. По его словам, государство хочет обеспечить гражданам достойную пенсию, а не минимальные выплаты в будущем.

В одном из районов Костанайской области полностью остановилось строительство Объём выполненных строительных работ в Костанайская область по итогам первого квартала текущего года составил 52,2...

Фонтан воды забил из-под земли в Костанае 8 мая 2026 года в Костанае во время проведения гидравлических испытаний магистральных сетей произошёл порыв...

Минздрав Казахстана прокомментировал ситуацию с хантавирусом на круизном лайнере На фоне сообщений о вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius в министерстве здравоохранения Казахстана...