В Казахстане вырос ажиотаж вокруг пенсионных накоплений

На фоне обсуждений о возможном ужесточении правил изъятия пенсионных накоплений казахстанцы стали чаще пользоваться возможностью снять излишки из ЕНПФ.
Как сообщает Telegram-канал DATA HUB, в апреле 2026 года жители страны изъяли 66,8 млрд тенге единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. Это на 33% больше по сравнению с мартом, передает nur.kz
Также вырос объём исполненных заявок — до 58,4 млрд тенге, что на 15% превышает показатели предыдущего месяца.
На что чаще всего тратят пенсионные излишки
Особенно заметный рост зафиксирован по направлениям, связанным с пополнением жилищных сбережений и окончательным расчётом по сделкам купли-продажи жилья.
По данным аналитиков, количество исполненных заявлений на пополнение вкладов в системе жилстройсбережений увеличилось на 32%, а сумма выплат — сразу на 50%.
В категории окончательных расчётов по гражданско-правовым сделкам рост составил 44% как по числу заявок, так и по объёму выплат.
Почему власти хотят изменить правила
Ранее стало известно, что в Казахстане планируют повысить пороги минимальной достаточности для изъятия пенсионных накоплений. Власти намерены перейти к более реалистичной модели расчётов, при которой будет оцениваться, хватит ли человеку средств на жизнь после выхода на пенсию.
В министерстве труда считают, что чрезмерное использование пенсионных накоплений может негативно сказаться на будущих выплатах граждан.
Глава ведомства Аскарбек Ертаев заявил, что за последние пять лет казахстанцы сняли около 5 трлн тенге пенсионных средств. По его словам, государство хочет обеспечить гражданам достойную пенсию, а не минимальные выплаты в будущем.
