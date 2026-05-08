Триатлон-парке Костаная зацвело тюльпановое поле

В Триатлон-парке началось активное цветение тюльпанового поля. Яркая весенняя локация уже привлекает десятки жителей города и становится популярным местом для прогулок и фотосессий.
Как отмечают в акимате, в связи с многочисленными обращениями горожан опубликована геолокация поля, чтобы посетителям было проще найти цветущую территорию.
📍 Геолокация:
Тюльпановое поле в Триатлон-парке
Жителей и гостей Костаная приглашают посетить парк, полюбоваться весенним цветением и сделать фотографии. При этом горожан просят бережно относиться к цветам и соблюдать чистоту на территории парка.
