После укуса клеща умер казахстанец

В Жамбылская область зарегистрирован смертельный случай после укуса клеща, заражённого конго-крымской геморрагической лихорадкой. Инфекцию выявили у жителя Шуский район, который содержал хозяйство со скотом. По данным специалистов, мужчина поздно обратился за медицинской помощью, передает ktk.kz
Эпидемиологи отмечают, что с наступлением тёплого сезона клещи стали особенно активны. Основными переносчиками паразитов называют сельскохозяйственных животных, особенно баранов. На одном животном может находиться более сотни клещей, и если хотя бы один из них заражён опасным вирусом, риск для человека значительно возрастает.
Пастухи региона рассказывают, что в степных и песчаных районах клещей особенно много. Насекомые атакуют как животных, так и людей, а у молодняка могут вызывать серьёзные повреждения кожи и воспаления.
По информации санитарных служб, природные очаги конго-крымской геморрагической лихорадки выявлены в шести районах области и в городе Тараз. Во время мониторинга специалисты собрали около 27 тысяч клещей. Из 2500 исследованных проб в 150 обнаружили опасный вирус.
Сейчас обработка территорий проводится в 42 населённых пунктах региона. Медики напоминают, что после укуса иксодового клеща инкубационный период может длиться до двух недель. Первые симптомы часто напоминают грипп или ОРВИ — появляется высокая температура, слабость и недомогание.
Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Жамбылской области Нелли Муликова подчеркнула, что при первых признаках заболевания необходимо сразу обращаться за медицинской помощью. По её словам, вакцины от конго-крымской геморрагической лихорадки нет, поэтому особую роль играют своевременная диагностика и лечение.
При этом специалисты отмечают, что массовая обработка от клещей по всей области нецелесообразна, так как большинство насекомых не представляют опасности. С начала года среди примерно 300 укушенных опасная инфекция была подтверждена только в одном случае — уже после смерти пациента.
В одном из районов Костанайской области полностью остановилось строительство
Фонтан воды забил из-под земли в Костанае
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.