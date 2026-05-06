После укуса клеща умер казахстанец





В Жамбылская область зарегистрирован смертельный случай после укуса клеща, заражённого конго-крымской геморрагической лихорадкой. Инфекцию выявили у жителя Шуский район, который содержал хозяйство со скотом. По данным специалистов, мужчина поздно обратился за медицинской помощью, передает ktk.kz

Эпидемиологи отмечают, что с наступлением тёплого сезона клещи стали особенно активны. Основными переносчиками паразитов называют сельскохозяйственных животных, особенно баранов. На одном животном может находиться более сотни клещей, и если хотя бы один из них заражён опасным вирусом, риск для человека значительно возрастает.

Пастухи региона рассказывают, что в степных и песчаных районах клещей особенно много. Насекомые атакуют как животных, так и людей, а у молодняка могут вызывать серьёзные повреждения кожи и воспаления.

По информации санитарных служб, природные очаги конго-крымской геморрагической лихорадки выявлены в шести районах области и в городе Тараз. Во время мониторинга специалисты собрали около 27 тысяч клещей. Из 2500 исследованных проб в 150 обнаружили опасный вирус.

Сейчас обработка территорий проводится в 42 населённых пунктах региона. Медики напоминают, что после укуса иксодового клеща инкубационный период может длиться до двух недель. Первые симптомы часто напоминают грипп или ОРВИ — появляется высокая температура, слабость и недомогание.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Жамбылской области Нелли Муликова подчеркнула, что при первых признаках заболевания необходимо сразу обращаться за медицинской помощью. По её словам, вакцины от конго-крымской геморрагической лихорадки нет, поэтому особую роль играют своевременная диагностика и лечение.

При этом специалисты отмечают, что массовая обработка от клещей по всей области нецелесообразна, так как большинство насекомых не представляют опасности. С начала года среди примерно 300 укушенных опасная инфекция была подтверждена только в одном случае — уже после смерти пациента.

