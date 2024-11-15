Почти 30 миллионов тенге: новые ставки утильсбора вступили в силу





С 8 мая 2026 года в Казахстане начали действовать новые ставки и коэффициенты при расчёте утилизационного сбора на автомобили и самоходную сельскохозяйственную технику, ввозимые из Россия и Беларусь. Соответствующий приказ министра экологии вступил в силу, передает informburo.kz

Теперь при оплате утильсбора для техники, завозимой из этих стран, применяется повышающий коэффициент 2. При этом для автомобилей, произведённых в Казахстане, а также импортируемых из стран вне ЕАЭС, включая Армения и Кыргызстан , ставки останутся прежними.

Как подсчитали в Kolesa.kz, после вступления новых правил в силу утильсбор на некоторые автомобили, ввезённые из России, вырос в десятки раз. К примеру, для отдельных моделей Lada сумма сбора может достигать 29,4 миллиона тенге — почти в шесть раз больше стоимости самого автомобиля.

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев ранее пояснял, что Казахстан вводит зеркальные меры в ответ на повышение утильсбора в России для казахстанских автомобилей. По его словам, серьёзного скачка цен на рынке не ожидается, поскольку доля импорта российских машин составляет около 3,7%.

В Минпроме также отметили, что основные российские и белорусские бренды уже локализованы в Казахстане, а импорт такой техники в последние пять лет практически не осуществлялся. Кроме того, более 90% самоходной сельхозтехники производится внутри страны.

