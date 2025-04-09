Ипотека под вопросом: купить жильё в Казахстане может стать ещё сложнее

Национальный банк Казахстана и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан рассматривают возможность изменения предельных ставок по ипотечным и потребительским кредитам. Об этом сообщила глава агентства Мадина Абылкасымова, сообщает rus.baq.kz

Речь идет о пересмотре предельной годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотечным займам. Один из рассматриваемых вариантов — установить максимальную ставку на уровне 20% годовых при первоначальном взносе от 30% и выше.

Ипотека останется недоступной для многих

Бизнес-трекер Геннадий Ким считает, что даже снижение ставки до 20% не сделает ипотеку доступной для большинства казахстанцев. По его словам, сейчас банки выдают жилищные займы под 22–24% годовых, и даже более низкая ставка всё равно остаётся слишком высокой.

Эксперт отметил, что в первые годы большая часть ежемесячного платежа уходит на выплату процентов банку, а основной долг сокращается медленно. В результате ипотека по-прежнему будет доступна только людям со стабильным высоким доходом или крупными накоплениями.

Первоначальный взнос станет барьером

По словам Геннадия Кима, требование о первоначальном взносе в размере 30% может стать серьёзным препятствием для семей, особенно в крупных городах.

Он отметил, что стоимость двух- и трёхкомнатных квартир в Астана и Алматы достигает десятков миллионов тенге. Соответственно, накопить более 10–20 миллионов тенге на первоначальный взнос для многих семей будет практически невозможно.

Банки могут ужесточить отбор заемщиков

Эксперт также считает, что банки будут тщательнее подходить к оценке клиентов и выбирать более финансово устойчивых заемщиков. Это может привести к снижению спроса на жильё.

По его мнению, часть казахстанцев отложит покупку квартиры и перейдёт на аренду жилья, чтобы накопить необходимый первоначальный взнос.

Возможен обратный эффект для рынка

Экономист Арман Байганов предупредил, что жёсткое ограничение ставок может привести к сокращению ипотечного кредитования.

По его словам, при высокой базовой ставке коммерческим банкам будет сложно выдавать ипотеку на рыночных условиях. В результате некоторые банки второго уровня могут отказаться от ипотечных программ без государственного субсидирования.

Эксперт считает, что это способно негативно повлиять не только на рынок недвижимости, но и на строительный сектор. Продажи жилья могут снизиться, а доступность квартир для населения при этом не улучшится.

Покупатели начнут искать альтернативы

На фоне возможных изменений эксперты ожидают рост интереса к программам рассрочки от застройщиков и жилищно-строительным сбережениям.

По словам Геннадия Кима, покупатели будут искать варианты с более гибкими условиями — например, с меньшим первоначальным взносом или оплатой частями.

В агентстве также сообщили, что поддерживают развитие продуктов накопительной ипотеки. Некоторые банки уже предлагают программы, при которых клиент сначала формирует накопления, а затем получает кредит по более низкой ставке.

Окончательное решение пока не принято

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова подчеркнула, что окончательное решение по изменениям ещё не принято.

Она отметила, что новые правила действительно могут снизить доступность ипотеки для населения, поскольку далеко не все граждане имеют возможность накопить 30% от стоимости жилья на первоначальный взнос.