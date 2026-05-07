Фермеров могут лишить господдержки из-за состояния почвы





Мажилис Парламента Республики Казахстан одобрил в первом чтении законопроект «Об охране почв». Как сообщил депутат Нуржан Ашимбетов, сегодня более 75% территории Казахстан подвержено различным формам деградации почв, передает informburo.kz

По его словам, проблема уже выходит за рамки экологии и представляет угрозу для экономики и национальной безопасности страны. Депутат отметил, что действующие нормы Земельного и Экологического кодексов пока не обеспечивают единого системного подхода к защите почв.

Что предусматривает законопроект

Документ направлен на рациональное использование земель, сохранение плодородия почв и предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.

Законопроект закрепляет само понятие «почва», определяет требования по её использованию, уточняет полномочия госорганов и направления научных исследований.

Что обяжут делать землепользователей

Согласно новым нормам, землепользователи должны будут:

— регулировать водный, солевой, питательный и тепловой режимы почвы,

— проводить мероприятия по отводу лишней воды,

— применять методы снегозадержания и мульчирования,

— использовать технику, минимально воздействующую на землю.

Кроме того, фермеров обяжут регулярно проводить агрохимический анализ почвы.

За отсутствие данных могут лишить господдержки

Результаты анализа необходимо будет вносить в единую базу данных. В случае отсутствия информации фермеры могут лишиться государственной поддержки.

Как отметил Нуржан Ашимбетов, сейчас большинство землепользователей фактически не несут ответственности за ухудшение плодородия почв.

Для земель введут цифровые паспорта

Также законопроект предусматривает обязательное оформление цифровых паспортов земельных участков.

В них будут указывать:

— балл бонитета,

— содержание гумуса,

— уровень азота, фосфора и калия,

— степень засоления,

— кислотность,

— механический состав и другие характеристики почвы.

