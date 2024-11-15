В Казахстане ужесточат наказание за «бытовую коррупцию»

В Казахстан планируют усилить борьбу с так называемой «бытовой коррупцией». Соответствующие изменения предусмотрены в сопутствующем законопроекте, который вносит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Ответственность за незаконное вознаграждение ужесточат
Согласно поправкам, уголовная ответственность будет усилена для работников государственных органов и других организаций, которые не являются госслужащими или приравненными к ним лицами, за получение незаконного вознаграждения в крупном размере либо путём вымогательства.
Кроме того, вводится уголовная ответственность и за предоставление такого вознаграждения.
Антикор получит новые полномочия
Уполномоченный орган по борьбе с коррупцией наделят правом проводить предварительное следствие по делам данной категории.
Также законопроект предусматривает криминализацию требований, обещаний и предложений взятки.
Функции Антикоррупционной службы перераспределят
Отдельный блок поправок касается реорганизации Антикоррупционной службы Республики Казахстан .
Согласно документу, её функции перераспределят между Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан, который станет уполномоченным органом по борьбе с коррупцией, и Агентством по делам государственной службы Республики Казахстан, которое будет отвечать за антикоррупционную политику.
