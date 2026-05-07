USD 463.41 EUR 546.27 RUB 6.18

Штрафы за подкуп чиновников хотят привязать к сумме взятки

— Сегодня, 09:31
Изображение для новости: Штрафы за подкуп чиновников хотят привязать к сумме взятки

Сгенерировано ИИ


В Казахстан планируют увеличить срок давности по административным коррупционным правонарушениям для физических лиц. Соответствующие изменения предусмотрены в поправках в Кодекс об административных правонарушениях.

Срок давности увеличат до трёх лет

Согласно законопроекту, срок давности по административным коррупционным правонарушениям для физических лиц вырастет с одного года до трёх лет.

Кроме того, ответственность за административные коррупционные правонарушения распространят на сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов.

Расширят круг субъектов правонарушений

Поправки также предусматривают расширение субъектного состава административных коррупционных правонарушений.

Теперь в него планируют включить должностных лиц иностранных государств и международных организаций.

Для компаний усилят ответственность за подкуп

Законопроект усиливает ответственность юридических лиц за подкуп государственных служащих и приравненных к ним лиц.

Штрафы для организаций будут рассчитываться кратно сумме незаконного вознаграждения.

Изменения коснутся бизнеса и антикоррупционных мер

Кроме того, в документе уточняются нормы, связанные с незаконным вмешательством в предпринимательскую деятельность, а также с непринятием мер по противодействию коррупции.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.