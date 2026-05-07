Штрафы за подкуп чиновников хотят привязать к сумме взятки

В Казахстан планируют увеличить срок давности по административным коррупционным правонарушениям для физических лиц. Соответствующие изменения предусмотрены в поправках в Кодекс об административных правонарушениях.
Срок давности увеличат до трёх лет
Согласно законопроекту, срок давности по административным коррупционным правонарушениям для физических лиц вырастет с одного года до трёх лет.
Кроме того, ответственность за административные коррупционные правонарушения распространят на сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов.
Расширят круг субъектов правонарушений
Поправки также предусматривают расширение субъектного состава административных коррупционных правонарушений.
Теперь в него планируют включить должностных лиц иностранных государств и международных организаций.
Для компаний усилят ответственность за подкуп
Законопроект усиливает ответственность юридических лиц за подкуп государственных служащих и приравненных к ним лиц.
Штрафы для организаций будут рассчитываться кратно сумме незаконного вознаграждения.
Изменения коснутся бизнеса и антикоррупционных мер
Кроме того, в документе уточняются нормы, связанные с незаконным вмешательством в предпринимательскую деятельность, а также с непринятием мер по противодействию коррупции.
