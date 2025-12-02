Дожди, грозы и шквалистый ветер ожидаются в Костанайской области





7 мая в Костанайской области прогнозируются дожди и грозы. Непогода ожидается преимущественно на западе и юге региона.

По данным синоптиков, 8 мая погодные условия ухудшатся. В области вновь пройдут дожди и грозы, а на западе, севере и востоке региона ожидаются сильные осадки, возможны град и шквалистый ветер.

Ночью и утром на севере области прогнозируется туман.

Ветер юго-восточный 9–14 метров в секунду, местами на западе, юге и востоке области порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 10–15 градусов тепла. Днём 7 мая воздух прогреется до 23–28 градусов, 8 мая ожидается понижение температуры до 18–23 градусов тепла.

Казахстанцев с медицинскими противопоказаниями могут лишать права на вождение Мажилис Парламента Республики Казахстан одобрил в первом чтении законопроект по вопросам цифровизации, дорожной безопасности и...

Полицейские сообщили о смертельном ДТП в Костанае Единственное смертельное дорожно-транспортное происшествие за последнюю неделю в Костанайской области произошло 27 апреля в Костанае....

В Костанае почти на три месяца перекроют участок улицы В Костанай почти на три месяца перекроют участок улицы Шакшак Жанибек батыра. Как сообщили в...