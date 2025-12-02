Дожди, грозы и шквалистый ветер ожидаются в Костанайской области

7 мая в Костанайской области прогнозируются дожди и грозы. Непогода ожидается преимущественно на западе и юге региона.
По данным синоптиков, 8 мая погодные условия ухудшатся. В области вновь пройдут дожди и грозы, а на западе, севере и востоке региона ожидаются сильные осадки, возможны град и шквалистый ветер.
Ночью и утром на севере области прогнозируется туман.
Ветер юго-восточный 9–14 метров в секунду, местами на западе, юге и востоке области порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 10–15 градусов тепла. Днём 7 мая воздух прогреется до 23–28 градусов, 8 мая ожидается понижение температуры до 18–23 градусов тепла.
Полицейские сообщили о смертельном ДТП в Костанае
В Костанае почти на три месяца перекроют участок улицы
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.