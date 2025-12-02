Казахстанцев с медицинскими противопоказаниями могут лишать права на вождение

Мажилис Парламента Республики Казахстан одобрил в первом чтении законопроект по вопросам цифровизации, дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей.

Документ предусматривает создание единой цифровой экосистемы в сфере дорожного движения, где государственные органы, бизнес и граждане будут взаимодействовать через цифровые сервисы и автоматизированные системы.

Одним из ключевых нововведений станет расширение автоматической фиксации нарушений ПДД. Контроль за дорожной безопасностью планируют усилить с помощью технических средств, которые смогут выявлять и фиксировать нарушения на автодорогах, а также на транспорте государственных органов, машин скорой помощи и автобусов, выполняющих регулярные пассажирские перевозки.

Кроме того, законопроект предусматривает интеграцию медицинских данных в автоматизированную систему МВД. Это позволит ограничивать допуск к управлению транспортом лиц, имеющих медицинские противопоказания к вождению.

Согласно поправкам, право на управление транспортом смогут приостанавливать с момента установления соответствующего диагноза.

Также предлагается ограничить получение ряда государственных услуг для граждан, у которых имеются неоплаченные штрафы или предписания в сфере дорожной безопасности.